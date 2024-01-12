Министерство госжилнадзора продолжает проверки МКД Мурманска

Новогодние праздники закончились, пора возобновить рейды Министерства госжилнадзора. В этот раз список домов у инспекции большой. Часть адресов, где были заявки на неисправности совсем недавно, а остальные – подлежат проверке с конца прошлого года.

Первый адрес проверки – улица Зеленая, 42. Эта старая деревяшка полна проблем, но сейчас главная беда здесь – отсутствие холодной воды из-за замерзших сетей. Специалисты водоканала помогают устранить неполадки. Они осушили колодец, скоро поменяют трубу, а обслуживающая организация установит новый вентиль, чтобы всё работало без сбоев.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «По Зеленой, 48 ещё работают, сегодня планируют закончить. Там многоэтапная была замена внешнего входа холодной воды, который перемерз».

А на улице Генералова, 7/26 не только отсутствовала холодная вода, но и не работала канализация. Дом тоже старый и аварийный, поэтому проблем немало. Однако такую беду необходимо решать оперативно. Беседа с немногочисленными здесь жильцами показала, что водоснабжение налажено полностью, а вот канализация работает не везде. Управляющей компании придётся ещё потрудиться.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Там не все живут, не во всех квартирах, но жители должны быть с теплом и водой, со всеми коммунальными услугами. На Генералова мы увидели, что в целом вода в доме есть. Есть одна проблема в одной из квартир. Поэтому оставляем у себя на контроле до полного исполнения работ».

Затопленный подвал в доме на Кольском проспекте, 61 - беда давняя. Ещё год назад наш телеканал рассказывал об этой проблеме.

Наталья Кокель, местная жительница: «Про уборку - это уже Бог, с ним. Но вот то, что трубы гнилые - не дотронуться. Если что-то надо поменять где-то в квартире, то люди бояться трогать, потому что всё разваливается. Канализация – запах невыносимый».

Юлия Рыстакова, местная жительница: «Проблем в нашем доме много, начиная вот с подвала, заканчивая освещением, ремонтом и всем прочим. А главное - проблема по поводу ремонта: два подъезда было отремонтировано компанией МУЖСКа, а после они передали наш дом в другую управляющую компанию. Должны были передать все документы и по поводу нашего ремонта двух остальных подъездов, но этого так и не произошло».

Канализацию здесь починили, теперь подвал сухой. Осталось убрать последствия потопа и мусор.

Отметим, что эта проверка была первой в 2024 году, но не последней.