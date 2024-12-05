Министерство науки и высшего образования утвердило новый порядок приёма в вузы

Документ будет действовать с 1 марта 2025 года до 1 сентября 2029-го.

Поступление на бакалавриат и специалитет вузы должны будут закончить 2–3 августа, основной этап 6 и 7, а дополнительный — 10 и 11 августа. Приём на платные места закрывают не позднее 30 сентября.

Зачисление на магистратуру в рамках основного приёма нужно завершить 29 августа и в рамках дополнительного не позже 20 сентября.

Студентов платников необходимо зачислить до 30 сентября.

Со следующего года поступление на программы магистратуры будет доступно через «Госуслуги», а зачисление на бюджет будет не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление.

Заявления в вуз и заявки на платформе «Работа в России» будут синхронизированы, а списки подавших документы сформированы с указанием баллов.