Министерство обороны России открыло на своем сайте раздел, посвященный обороне Заполярья

На странице опубликованы рассекреченные документы по защите Мурманска летом-осенью 1941 года. Ведомство опубликовало материалы ко Дню неизвестного солдата.

Немецко-финские войска начали наступление на Мурманск 29 июня 1941 года. К 4 июля советские части были вынуждены отступить на рубеж обороны по реке Западная Лица, где им удалось закрепиться. Отступая, они старались уничтожать мосты и всю материальную часть. Говорится в одном из документов рассекреченных министерством обороны ко Дню неизвестного солдата.

«Командиру 14-й стрелковой дивизии оторваться от противника и, уничтожив посёлок Титовка, материальную часть артиллерии, автомашины, запасы горючего и продовольствия, обозы, мост у реки Титовка и причал, отойти на восточный берег реки Западная Лица в районе 56-го километра на дорогу Мишуков — Титовка», — говорится в рассекреченном боевом приказе от 29 июня.

Господство в воздухе и преобладание в авиации, хорошее знание противником расположения советских частей, недостаточное количество советских зенитных средств, отсутствие связи, плохая организация отхода решили исход боев в районе Титовки. Потери в живой силе нашими частями были значительными. За период с 22 июня по 31 августа 1941 года 95-й стрелковый полк 14-й стрелковой дивизии, державший оборону в районе Титовки понес потери в количестве 1735 человек. Из них пропало без вести 230.

«С переходом реки Титовка был подвержен жесточайшей бомбардировки с воздуха… 32 пикирующих бомбардировщика бомбили колонну.

Горный корпус «Норвегия» действовал на Мурманском направлении с первых дней войны. Его основные силы – 2-я и 3-я горно-егерские дивизии рвались к Мурманску. В планах нацистского командования было взять Мурманск за три дня, поэтому гитлеровские части, пересекая государственную границу Советского Союза в районе поселка Титовка, имели продовольствия только на этот срок.

8 сентября 41 года корпус вновь перешел в наступление, форсировал реку Западная Лица и овладел несколькими высотами. Дальнейшее продвижение было задержано. И с конца сентября корпус перешел к обороне.

Специалисты Министерства обороны, готовившие рассекреченные документы о начале войны в Заполярье к публикации, не пошли по пути наименьшего сопротивления. Архивы они не просто систематизировали, а сделали из них буквально виртуальную экскурсию.