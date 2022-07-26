Министерство обороны России предложило ввести разрешение для прохода иностранных военных кораблей и государственных судов по Северному морскому пути

Правительственная комиссия одобрила внесение изменений в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», сообщает издание «РБК», которое ознакомилось с соответствующим документом. Предполагается, что разрешение будет нужно запросить не позднее чем за 90 дней.

Правительственная комиссия одобрила внесение изменений в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», сообщает издание «РБК», которое ознакомилось с соответствующим документом. Предполагается, что разрешение будет нужно запросить не позднее чем за 90 дней.

Сейчас в России правила судоходства в акватории Севморпути действуют только на коммерческие суда и не распространяются на военные и другие некоммерческие иностранные суда, имеющие суверенный иммунитет.

Северный морской путь протяженностью более 5556 километров, соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, считается наиболее коротким путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с его использованием составляет 14 тысяч километров.