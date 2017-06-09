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День за днём с «Арктик-ТВ»09.06.17 19:30

Министерство обороны выдвигает ультиматум пожилой северянке!

Когда просто некуда бежать… За что ветерана труда лишают единственной крыши над головой?

Ветеран труда российского и регионального значения. 39 лет Галина Гусейнова проработала на Севере. Из них больше 30 лет в организации, принадлежащей Министерству обороны. И вот на седьмом десятке лет вместо заслуженной благодарности от родного ведомства  северянке приходит известие о выселении из единственного жилья.

- Наверное, плохо работала, - сетует Галина Николаевна. – А на предприятии Министерства обороны проработала больше 30 лет.

Трудилась начальником склада. К своим обязанностям всегда относилась ответственно – в подтверждение тому десятки грамот и благодарственных писем за личные трудовые заслуги. Вот только сейчас она вынуждена рассматривать и изучать совершенно другие бумаги – письмо с просьбой немедленно освободить занимаемую жилплощадь. Отправитель – родное Министерство обороны.

- Теперь пугают меня письмом за подписью  замначальника Владимиров С.В., чтобы я освободила жильё до 31 мая, - рассказывает о своих страхах Галина Гусейнова. - Я уже тут всё сложила, уже упаковано всё в квартире. Куда я сейчас с этими вещами, а съезжать мне вообще не к кому! На улицу уходить?

В общежитии на улице Ивченко, 8 Галина Николаевна живёт с 2003 года. Получали ведомственное жилье вместе с мужем - военным, но не сложилось, развелись и вот уже много лет женщина прописана здесь одна. Исправно платит за квартиру, все необходимые документы, подтверждающие право на проживание, у неё есть.

- Мы не юристы и тонкостей, конечно, знать не можем, - говорит Татьяна, дочь Галины Гусейновой. – Но насколько я знаю, что даже гражданский служащий в Министерстве обороны имеет право на жильё, отработав 10 лет. Мама отработала более 30 лет и уж, наверное, три раза  заработала право проживать в отдельной квартире. А её мучают вот такими письмами, не думая о её здоровье.

Выселить женщину пытаются по статье 105 Жилищного кодекса, ссылаясь на то, что Галина Николаевна живёт в общежитии, а эти квадратные метры предоставляются только на период трудовых отношений, прохождения службы или обучения. Вот только статья 103 всё того же Кодекса гласит, что из служебных жилых помещений, в том числе и в ведомственных общежитиях, пенсионеры по старости выселены быть не могут!

- Я хочу добиться правды,  - говорит Галина Гусейнова. - Что они от меня хотят? Сейчас люди молодые порой болеют, все больные, а тут схватились за пенсионерку! Они хотят моей смерти что ли?

- Судя по тому, что нам говорит законодательство, а в этом случае Жилищный кодекс РФ, то в этом случае, конечно, выселить человека просто так, без предоставления жилого помещения, нельзя, - уверен Алексей Круглин, эксперт телеканала «Арктик-ТВ».  -  Из той информации, которая у нас имеется на сегодня, можно говорить  о том, что это пенсионер по старости, жилое помещение было предоставлено в своё время на основании ордера. Длительное время там человек проживал, другого жилья нет, поэтому преждевременно говорить о выселении. Вероятнее всего, здесь будет судебное разбирательство и только суд сможет поставить точку в этом деле.

Да и ситуация, сложившаяся вокруг самого общежития, тоже весьма сомнительна. В доме 18 квартир и, если верить жильцам, 15 из них – приватизированы. Некоторые из них мы даже нашли на различных сайтах, в объявлениях о продаже. 

Интернет пестрит и сообщениями о массовых выселениях из служебных квартир – в Свердловской области, Челябинске, Оренбургском районе. Одних «забыли» предупредить, что жилье временное, другим просьбы о выселении объясняют тем, что действующим военнослужащим нужны квартиры, а на строительство нового жилья у Минобороны средств нет.

По каким причинам в список неугодных попала мурманская пенсионерка – пока неизвестно. Все наши попытки связаться с региональным Управлением жилищного обеспечения Министерства обороны, откуда Галине Николаевне пришло письмо,  с просьбой как-то прояснить ситуацию, не увенчались успехом. Дозвониться, ни начальнику отдела, ни его заму, который подписывал злополучное письмо, ни даже на «горячую линию»  невозможно. На обращение в электронном виде пришёл ответ – отправляйте письмо «Почтой России». Мы, конечно, написали, но, сколько будет идти письмо, и как долго придётся ждать на него ответа, нам неизвестно. А пенсионерке – ветерану труда российского и регионального значения - томительное ожидание и жизнь в неизвестности здоровья явно не прибавляет.

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