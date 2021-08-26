Министерство образования и науки наградило грантами талантливых молодых учёных-северян

Конкурс грантов молодым учёным проводится в Заполярье впервые. Всего было отобрано 8 проектов, которые были представлены 4-мя ведущими научно-исследовательскими институтами нашей области – МАГУ, МГТУ, Кольским научным центром и Полярно-альпийским ботаническим институтом. Размер гранта составляет 400 тысяч рублей, все средства пойдут на реализацию проектов.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Конкурс грантов для молодых учёных был приурочен к Году науки и технологии, всего в нём приняли участие 29 молодых учёных Заполярья. Хочется отметить, что практически все работы были тесно связаны с тематикой нашего края, нашего региона – это экономический вопросы и вопросы, связанные с флорой, фауной, с развитием нашего региона».

Помимо технических проектов грантовые средства были выделены и на гуманитарные исследования в области исторического освоения Арктики и культуры коренных народов.