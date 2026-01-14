Министерство образования и науки РФ обновило порядок поступления в вузы в 2026 году

Изменения коснулись приёма выпускников учреждений среднего профессионального образования, подачи документов и приёма на обучение в рамках целевой квоты.

Нововведения направлены на то, чтобы уточнить процесс подачи заявлений о приёме, оптимизировать приём на целевое обучение, расширить возможность предоставления льготы участникам СВО и их детям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.

Теперь отменена подача заявления через информационные системы вуза. Абитуриент может это сделать через «Госуслуги», лично в приёмной комиссии университета или направить заявление по почте. Выпускники учреждений среднего профессионального образования смогут поступать в вуз без учёта результатов ЕГЭ только на специальности, соответствующие профилю полученного образования. При поступлении со сменой специальности, выпускники колледжей могут поступать в вузы по результатам сдачи ЕГЭ.

Граждане России, сдававшие экзамены в Белоруссии, теперь могут использовать их результаты при поступлении в российские вузы. А целевые квоты будут устанавливаться с указанием конкретных заказчиков целевого обучения, организаций, форм обучения и количества мест.