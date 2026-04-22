Министерство региональной безопасности Мурманской области утвердило перечень территорий, подверженных угрозе лесных пожаров в 2026 году

Стало известно, что лесным пожарам подвержены населённые пункты Куропта и Риколатва в Ковдорском округе, Раякоски в Печенгском, Верхентуломский, Светлый, железнодорожная станция Лопарская, Мокрая Кица, Песчаный в Кольском округе, Каневка и Краснощелье в Ловозерском, Умба в Терском округе, Алакуртти и Кайралы в Кандалакшском.