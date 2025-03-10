День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.25 19:30
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области не нашло нарушений в Териберке
Специалисты проверяли снегоходы и технику, которую используют для расчистки дорог и при других работах.
Инспекторы Гостехнадзора Министерства транспорта проверили более 40 единиц самоходных машин и другой техники в популярном у туристов селе. В ходе проверки не было выявлено никаких нарушений.
Об этом сообщили в официальной группе Министерства в социальной сети «ВКонтакте».
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