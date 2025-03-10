Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области не нашло нарушений в Териберке

Специалисты проверяли снегоходы и технику, которую используют для расчистки дорог и при других работах.

Инспекторы Гостехнадзора Министерства транспорта проверили более 40 единиц самоходных машин и другой техники в популярном у туристов селе. В ходе проверки не было выявлено никаких нарушений.

Об этом сообщили в официальной группе Министерства в социальной сети «ВКонтакте».