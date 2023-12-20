Министерство труда и социального развития региона подводит итоги работы в уходящем году

Демографическая обстановка в регионе показывает не только финансовое благополучие граждан, но и повышении качества их жизни. Один из примеров - открытие новых пространств родителей и детей.

В этом году в трёх городах Мурманской области появились пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ». Здесь пары, которые уже обзавелись ребёнком, могут провести время не просто хорошо, а с пользой для развития малышей. А те, кто только планирует детей, могут получить консультации специалистов.

Эллина Харлан, консультант отдела аналитической работы и демографических процессов Министерства труда и социального развития Мурманской области: «На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что пространство зарекомендовало себя, как востребованное, интересное и комфортное. У нас уже есть постоянные посетители, которые приходят на мероприятия и в рамках досуга провести семейный отдых, провести вместе с детьми время на базе этих пространств».

Если говорить о другом важном направлении работы ведомства, то это трудовые отношения. В частности, решение проблем, связанных с задержкой зарплат сотрудникам организаций. Этот вопрос приходится регулировать не только на уровне Министерства труда, но и с другими органами.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Я, наверное, за все время руководства ведомством не припомню такого системного мероприятия, когда мы с регулярностью каждые две недели под руководством нашего куратора Елены Дягилевой собираемся и обсуждаем вопросы, связанные с задолженностью по заработной плате. Стоит появиться информации, мы сразу приглашаем руководство предприятий, ищем варианты поддержки, помощи вместе с коллегами из контрольно-надзорных органов, федеральных структур».

Пожалуй, одно из важнейших направлений работы ведомства – социальная поддержка населения. Почти 70 видов соцпомощи предоставляют северянам, большинство из них региональные.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Если говорить о финансах, которые на это направляются, то на следующий год у нас уже запланировано порядка 23 млрд рублей. С ростом к 2023 году, потому что учитывается контингент, изменяющееся положение, связанное с прожиточным минимумом нашего региона, которое также корректируется с учётом инфляции и факторов, которые влияют на его сумму».

Напомним, что Мурманская область участвует в реализации госпрограммы по переселению к нам соотечественников, проживающих за рубежом. Только в 2023 году в Заполярье переехали 149 человек.