Больше всех Новый год любят дизайнеры, учителя и логисты«А+»: Мурманская область в числе лидеров федерального рейтинга энергоэффективности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.12.23 19:30

Министерство труда и социального развития региона подводит итоги работы в уходящем году

Демографическая обстановка в регионе показывает не только финансовое благополучие граждан, но и повышении качества их жизни. Один из примеров - открытие новых пространств родителей и детей.

В этом году в трёх городах Мурманской области появились пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ». Здесь пары, которые уже обзавелись ребёнком, могут провести время не просто хорошо, а с пользой для развития малышей. А те, кто только планирует детей, могут получить консультации специалистов.

Эллина Харлан, консультант отдела аналитической работы и демографических процессов Министерства труда и социального развития Мурманской области: «На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что пространство зарекомендовало себя, как востребованное, интересное и комфортное. У нас уже есть постоянные посетители, которые приходят на мероприятия и в рамках досуга провести семейный отдых, провести вместе с детьми время на базе этих пространств».

Если говорить о другом важном направлении работы ведомства, то это трудовые отношения. В частности, решение проблем, связанных с задержкой зарплат сотрудникам организаций. Этот вопрос приходится регулировать не только на уровне Министерства труда, но и с другими органами.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Я, наверное, за все время руководства ведомством не припомню такого системного мероприятия, когда мы с регулярностью каждые две недели под руководством нашего куратора Елены Дягилевой собираемся и обсуждаем вопросы, связанные с задолженностью по заработной плате. Стоит появиться информации, мы сразу приглашаем руководство предприятий, ищем варианты поддержки, помощи вместе с коллегами из контрольно-надзорных органов, федеральных структур».

Пожалуй, одно из важнейших направлений работы ведомства – социальная поддержка населения. Почти 70 видов соцпомощи предоставляют северянам, большинство из них региональные.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Если говорить о финансах, которые на это направляются, то на следующий год у нас уже запланировано порядка 23 млрд рублей. С ростом к 2023 году, потому что учитывается контингент, изменяющееся положение, связанное с прожиточным минимумом нашего региона, которое также корректируется с учётом инфляции и факторов, которые влияют на его сумму».

Напомним, что Мурманская область участвует в реализации госпрограммы по переселению к нам соотечественников, проживающих за рубежом. Только в 2023 году в Заполярье переехали 149 человек.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как трудоустроить сотрудника, находящегося за рубежом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:00«Желтый глаз тигра». Художественный сериал, 13 серия (16+)23:00Городские хроники (6+)23:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в ноябре в Мурманской области составила 7,4%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 47 копеек, доллар укрепляется почти на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)«А+»: Мурманская область в числе лидеров федерального рейтинга энергоэффективности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Платить пособие по безработице будут по-новому, но отказ от подходящей работы предусматривает санкции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика