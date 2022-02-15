Министерство труда утвердило обновленный список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в 2022 году

Новый список включает в себя 127 профессий и 1034 предприятия, куда могут быть направлены призывники.

Отдать долг Родине альтернативно на гражданке имеют возможность лишь юноши, признанные годными к строевой службе или годными с незначительными ограничениями. Однако пользуется такой возможностью далеко не все. По данным статистики, ежегодно в армию призывают около 260 тысяч человек, а на альтернативную службу — чуть больше тысячи. А связано это с тем, что в перечень работ входят низкооплачиваемые специальности или специальности, в которых ощущается острый кадровый дефицит. Среди них курьер, обувщик, оператор-пожарный, помощник воспитателя, в списке должностей служащих — агрохимик, воспитатель общежития, врач-педиатр микробиолог, эпидемиолог и другие.