Министерство здравоохранения планирует завершить крупномасштабные ремонты в медучреждениях по всей области

Завершился ремонт в 4-й детской поликлинике на улице Бочкова, который обошёлся в 30 миллионов рублей. Новое оборудование позволит детям не только лечиться с комфортом, но и сократит время ожидания в очереди.

В этом году детская поликлиника № 4 отпраздновала свой юбилей - 40 лет. За это время здесь ни разу не проводили капитальный ремонт. Но в 2018 году на обновление и реконструкцию учреждения выделили 30 миллионов рублей, на который удалась привести в порядок не только помещения дневного стационара, но и приобрести необходимую УЗИ и рентген аппаратуру, дорогостоящие приборы для кабинета офтальмологии.

- Дневной стационар, который открыт у нас в поликлинике, это одно из тех мест, за которое мы испытываем гордость, - говорит Светлана Белозёрова, главный врач ГОБУЗ МГДП № 4. – И не только за то, что там сделан ремонт, но там оказываются виды помощи, которые в городе нигде не представлены, кроме как у нас. Открыт новый профиль «Неврология», он начал функционировать с 2018 года. В этом профиле мы больше внимания уделяем детям с задержками речевого развития.

Медперсоналу, то есть тем кто бывает в этих стенах почти каждый день, обновления нравятся. Пришёлся по душе ремонт и родителям маленьких пациентов, которые отмечают, что в красивых помещениях дети чувствуют себя значительно спокойней.

- Эта поликлиника в настоящее время является примером в реализации всех федеральных и региональных программ по усовершенствованию и модернизации первичной медико-санитарной помощи, - отмечает Татьяна Кусайко, член Совета Федерации от Мурманской области. - Особенно это касается детского населения.

В 2019 году на следующий этап ремонтов будет выделено более 18 миллионов из консолидированного бюджета.

- У нас большие планы на этот год, - рассказывает Андрей Кичигин, начальник управления развития информационных и материально-технических ресурсов Министерства здравоохранения Мурманской области. – У нас дополнительно выделено финансирование на укрепление материально-технической базы медицинских организаций. Это около миллиарда рублей. У нас амбициозные планы и мы будем дальше продолжать заниматься развитием наших медицинских организаций.

В планах у Министерства здравоохранения завершить крупномасштабные ремонты в медучреждениях по всей области. Созданные условия, по словам экспертов, могут привлечь в Мурманскую область и новые кадры.