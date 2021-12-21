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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.12.21 19:30

Министерство здравоохранения региона подвело предварительные итоги реализации программы модернизации первичного медицинского звена

Программа модернизации первичного звена здравоохранения должна помочь обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь. Она рассчитана на 5 лет. В этом году для нужд больниц и поликлиник закуплено 12 автомобилей, 102 единицы оборудования. Кроме этого, реконструировано и построено 13 медицинских объектов. Продолжаются ремонты в амбулатории посёлка Кильдинстрой и в детской поликлиники №1 Мурманска.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «За пятилетку программы предусмотрено строительство 16 объектов учреждений здравоохранения. Это 9 ФАПов, 6 врачебных амбулаторий, 1 поликлиника. Это реконструкция и ремонт более 20 объектов медорганизаций».

Что касается борьбы с коронавирусом, то губернатор Андрей Чибис отметил хорошую и слаженную работу нашей системы здравоохранения в этом направлении. Кроме того, он напомнил, что не только больным ковид-19 полагается поддержка лекарствами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что помимо бесплатных лекарств от коронавируса, с июня этого года за счёт регионального бюджета обеспечиваем также с учётом тех волн больных с клиникой ОРВИ. И за это время противовирусными препаратами обеспечили более 160 тысяч жителей».

Что касается «Дорожной карты» по укомплектованию медицинскими кадрами, то заявки на целевое обучение увеличены: специалитет до 75 мест, а ординатура до 56. Удалось повысить уровень квалификации более 4,5 тысячи медицинских работников.

 

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