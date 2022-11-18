Министерство здравоохранения региона сообщило сколько средств будет заложено в бюджете 2023 года на медицинскую сферу

В проекте финансового документа на здравоохранение предусмотрено 17,5 млрд рублей.

В первую очередь средства направят на полное выполнение социальных обязательств: оказание населению медпомощи, не включенной в программу ОМС, льготные лекарства для отдельных категорий граждан, оплату труда работников медицинских организаций в части повышенных «северных надбавок», мероприятия по привлечению кадров. Они, к слову, усилены новыми мерами. Например, студенты колледжей получат дополнительные стипендии по 3000 рублей при заключении договора о трудоустройстве, а тем, кто прибывает на практику в наш регион, оплатят дорогу и компенсируют аренду жилья на этот период.

В будущем году продолжится модернизация первичного звена здравоохранения. На эти цели в бюджете уже предусмотрено более 2,5 млрд рублей.