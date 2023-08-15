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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.08.23 19:30

Министерству юстиции России в этом году исполнился 221 год со дня образования

Более 200 лет Министерство юстиции ведёт свою работу. Специалисты из регионального управления признаются, напрямую общаться с людьми приходится нечасто, основная их сфера - документы. Например, именно к ним поступают все акты губернатора и правительства региона. Одно из актуальных направлений отдела - регистрация уставов муниципальных образований и внесение в них изменений.

А ещё недавно праздновалось 280-летие со дня рождения первого министра этого федерального органа Гавриила Державина.

Конечно, за годы работы ведомство изменилось, но по-прежнему несёт свою главную функцию по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере правосудия.

Более 200 лет Министерство юстиции ведёт свою работу. Специалисты из регионального управления признаются, напрямую общаться с людьми приходится нечасто, основная их сфера - документы. Например, именно к ним поступают все акты губернатора и правительства региона. Одно из актуальных направлений отдела - регистрация уставов муниципальных образований и внесение в них изменений.

Дмитрий Вецко, врио начальника отдела регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции России по Мурманской области: «Устав муниципальных образований – фактически конституция муниципального образования. И в любом городе нашей области, всё должно соответствовать этому уставу».

Сейчас Минюст вновь претерпевает изменения из-за частой смены законодательства в России. Например, в отношении участников СВО. А ещё немало нововведений в основной работе отдела - борьбе за законность, права граждан и обеспечение единого правового пространства в Мурманской области.

Дмитрий Вецко, врио начальника отдела регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции России по Мурманской области: «Поступивший нормативно-правовой акт субъекта проверяется на соответствие федеральным законам, актам, постановлениям правительства, указам Президента. И если всё соответствует, то он вносится в так называемый Федеральный регистр, который можно увидеть на портале Минюста России, где обеспечивается бесплатный свободный доступ для всех граждан».

Только за этот год в отделе областного законодательства и регистрации уставов муниципальных образований провели более 800 актов. Нарекания встречаются нечасто, что говорит о высоком уровне подготовки документов у региональных органов власти.

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