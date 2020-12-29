Министр Анна Багрова переполошила северян - собственников земли и строений в Кольском районе. Потребовалась служебная проверка

Самая обсуждаемая новость сегодняшнего дня на просторах Интернета: отставка двух министров регионального правительства. Министр спорта и молодёжной политики Денис Клебанов работает последние два дня. Возможно, его уход, как и его работу, никто не заметит. Ни рывков в области спорта, ни скандалов за время его работы в министерстве не было.

Чего не скажешь о втором кандидате на выбывание из правительственных рядов - министре природных ресурсов и экологии Анны Багровой. Уйти она решила со скандалом. Сначала собственноручно написала заявление, а после прислала отзыв, решившись задержаться в министерском кресле.

Чтобы узнать подробности, корреспонденты телеканала «Арктик-ТВ» поехали на место - в Министерство природных ресурсов. А тут уже обивают пороги возмущенные мурманчане. Под Новый год они узнали о том, что их дома могут снести, а договор аренды расторгнуть. Мы пообщались с собственником земли в ДНП «Сосновка». Мужчина говорит, что потерял сон и покой. На дом на природе копил годами, как и большинство соседей.

Алексей Чубченко, владелец земельного участка в ДНП «Сосновка»: «Люди годами копили деньги, чтобы строить, чтобы жить на природе. Если экологии мешает, почему «Бриз» не мешает. А тут надо, как говоря, расторгнуть договор аренды, люди начали жаловаться во все инстанции. Кильдинстрой нас под свою опеку не взял. Люди переживают, не спят ночам. Как нам быть тогда?».

2020 год для многих выдался тяжёлым. А тут ещё неожиданная новость о том, что можно остаться без своего дома, без земли. И это при том, что изначально претензий от Министерства природных ресурсов не было.

- Люди строили там давно, никто ничего не говорил. А сейчас стали проверять и смотреть, есть ли каменная плитка. Оказалось, что плитку нельзя, асфальт нельзя, заборы нельзя.

Обращения в адрес властей – крик мурманчан о помощи – был услышан. И в отношении министра началась проверка. Возможно поэтому сегодня на камеру она говорит о том, что выселять никого не собиралась.

Анна Багрова, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области: «Моу сказать, что я человек разумный, поэтому у меня цели выселять людей не было. Ситуация наболевшая, ситуация возникла много лет назад, её надо разрешать».

Ещё позже в студии радио «Рекорд» Анна Багрова говорила, что поводов для беспокойства у жильцов нет: «Речь идёт о банальном осмотре территории, жильцов никто не беспокоил».

Ведущий:

- Но есть информация, что дачники стали получать письма счастья о расторжении договора с ними.

Анна Багрова:

- Ни одного документа в адрес пользователей мной отправлено не было.

Но разве бывает дым без огня? Или сегодня Анна Багрова идёт на попятную, замалчивая свои ранее принятые решения? Ведь здесь чёрным по белому за подписью Багровой написано: «Министерством принято решение о расторжении договоров аренды лесных участков и перечень 11 ДНП». Расторжение договоров аренда – это по сути то же выселение, известие о котором и лишило сна владельцев земельных участков и домов.

Но во всём разберется комиссия. В отношении Анны Багровой проводится проверка.

В итоге – об освобождении с должности министра сегодня говорить пока рано, но точно можно утверждать одно, что скоропалительных решений без изучения всех обстоятельств в отношении землевладельцев принято не будет.