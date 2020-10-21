Министр цифрового развития оценил Центр регионального управления

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев посетил Центр регионального управления, который готовится к открытию.

Центр управления регионом - это единый пункт мониторинга, созданный по поручению Президента России. С помощью автоматизированных цифровых систем в него будут поступать и оперативно отрабатываться проблемные вопросы, волнующие жителей области: здравоохранения, образования, социальной защиты, ЖКХ, городской среды и благоустройства, экологии и дорог. Кроме того, центр поможет контролировать ход исполнения планов, проектов и программ региональных органов власти.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: «Мне понравилось тут практически всё. Я понимаю, что всё это за короткий срок создавалось, поэтому достойно уважения. Отличный результат, я считаю».

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Все системы будут развиваться, мы видим куда необходимо развиваться - по каким направлениям. Это сейчас у нас будет хорошая база для развития».