Министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков проверил ход капитального ремонта теплосетей на улице Комсомольской в Североморске

Средства на замену наиболее аварийных участков были выделены муниципалитету из резервного фонда правительством Мурманской области.

Вот как выглядела теплотрасса на улице Комсомольской в августе этого года. Даже неспециалисту понятно, что за пол века трубы пришли в негодность. Несколько лет назад, когда котельную и сети передали в эксплуатацию областному предприятию «Мурманэнергосбыт», энергетики забили тревогу, что теплотрасса аварийная и в случае порывов, даже искусные слесари не смогут залатать прогнившие тубы. Недовольство переполняло и жителей окрестных домов, которые то и дело оставались без тепла и горячей воды.

Алексей Лыженков, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Этому участку, который 1969 года постройки, уже 52 года. В последние годы по 16-17 аварий было за зиму. Людей это не устраивало, да, и нас это не устраивало».

Выражаясь языком коммунальщиков, было впору вводить режим «повышенной опасности». Однако правительство Мурманской области по поручению губернатора выделило муниципалитету средства из резервного фонда для исправления ситуации. Все понимали, что есть риск не успеть до первого снега выполнить такой большой фронт работ, но выход был найден. Всех потребителей переключили на другую котельную, а пока её котлы работали в усиленном режиме, на Комсомольской кипела работа в две смены.

В зону теплоснабжения «Комсомольская» входят 27 многоквартирных домов, в которых проживают 3,5 тысячи североморцев, а также школа, детский сад, больница, поликлиника и объекты Министерства обороны. Протяженность трассы более полукилометра, общая длина трубопроводов 1260 метров.

Алла Истомина, генеральный директор АО « Мурманэнегосбыт»: «Протяженность сетей по всем Североморску намного больше, мы понимаем, что за один сезон по подготовке не возможно выполнить все работы, но мы надеемся, что этот сезон пройдёт для нас в более спокойном режиме. А это важно и для нас, и для жителей, чтобы у них всегда была горячая вода».

Североморцам, которые на время ремонтов оставались без тепла, будет сделан перерасчёт за коммунальные услуги автоматически. Номера домов будут указан на сайте Госжилинспекции. В течении месяца ресурсники обещают провести землеустроительные работы на месте капитального ремонта теплотрасс.