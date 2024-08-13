Министр энергетики Российской Федерации посетил объекты энергетической инфраструктуры региона и Североморск

Рабочий визит министра энергетики России Сергея Цивилева в Мурманскую область запомнился обсуждением темы газификации, которая может повлиять и на промышленный потенциал, и на экологию. Однако, этим поездка федерального министра не ограничилась. Например, Цивилев заехал в Североморск, который оказался близким ему городом.

Министр энергетики Российской Федерации вместе с губернатором Мурманской области посетили объекты энергетической инфраструктуры региона. В рамках рабочего визита в наш регион Сергей Цивилев посетил Кольскую ВЭС и познакомился с работой самой крупной заполярной электростанции.

В составе ветропарка 57 турбин общей мощностью 202 мегаватта, они вырабатывают около 750 миллионов киловатт часов в год электроэнергии.

В месте «чистой энергетики» речь зашла, в том числе и о газификации региона, которая может так же сильно повлиять на улучшении экосреды городов Заполярья.

Сергей Цивилев, министр энергетики Российской Федерации: «Вопрос газификации Мурманской области исторически давно стоял, но он никогда не был решён. Андрей Владимирович проявил инициативу и настойчивость. Он встретился с президентом, рассказал подробно, наверное, многие видели эту встречу по телевидению, рассказал подробно президенту, президент его поддержал».

Развитие газификации в регионе внесёт огромный вклад не только в жизнь северян, но и в развитие промышленности в Мурманской области. По мнению Цивилева, промышленный кластер Кольского Заполярья займёт около трети страны работой.

Сергей Цивилев, министр энергетики Российской Федерации: «Здесь можно строить любой хаб для любых кораблей со всего мира, которые могут сюда прийти, которые могут доставить сюда грузы, которые могут взять отсюда любую продукцию. У Мурманской области огромная перспектива в развитии».

Речь о незамерзающем порте и возможностях Севморпути, как транспортной артерии, по которой, опять же по указанию президента, объёмы перевозки грузов должны только расти.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вторая тема – это обеспечение необходимой мощностью и надёжным электроснабжением все те проекты, которые запланированы к реализации. Поэтому мы должны смотреть на шаг вперед и готовить к этому всю необходимую инфраструктуру».

После объезда объекта губернатор Мурманской области и министр энергетики России обсудили важные вопросы в сфере развития энергетики региона и надёжности электроснабжения.

Сергей Цивилев посетил Североморск, в котором прослужил более 11 лет.