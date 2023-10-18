Министр Государственного жилищного и строительного надзора проверяет качество ремонта подъездов МКД

В этом году в Мурманской области запланирован ремонт 1700 подъездов. Ход работ на некоторых объектах проверила министр Государственного жилищного и строительного надзора.

Ежегодно в Мурманске ремонтируют сотни подъездов. Это задача управляющих компаний. Но чтобы работы были выполнены не только в срок, но и качественно, необходимо контролировать процесс на всех этапах. Так, во время еженедельного рейда министр Государственного жилищного и строительного надзора Алёна Кузнецова проверяет завершённые объекты.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора: «Дома все разные, города отличаются в этом плане и управляющие компании отличаются. Есть те, кто старается кардинально наращивать планы, каждый год увеличивает объёмы ремонтов. Есть те, кто делает одинаковое количество каждый год. Есть те, кто делают мало, в том числе из-за того, что есть дома с маленькой собираемостью платежей, им просто не из чего финансировать работы».

Отремонтировать все подъезды одновременно невозможно. Но вовлеченность собственников и активное их взаимодействие с управляющей компанией, стимулировать обе стороны на нужный результат - необходимо.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора: «У нас есть обязанность жильцов выбирать совет многоквартирного дома, который бы участвовал в жизни МКД. Если жильцы принимают как данность, что только управляющая компания будет заботиться о их доме, а от жильцов нет инициативы, то тогда управляющая кампания сама же составляет план ремонта. В этом плане должно быть двухстороннее движение».

Например, жительница дома №4 на улице Генерала Журбы обратилась напрямую к губернатору Мурманской области с просьбой сделать косметический ремонт подъезда. Результат не заставил себя долго ждать.

Галина Сидорова, генеральный директор группы управляющих компаний: «Здесь полностью зачищали стены, так как в подъезде была закопчённость, видимо, когда-то был пожар. Были граффити по всем стенам. Всё полностью зачищали, штукатурили, белили. Установили новые почтовые ящики, доски объявлений и ремонт пола на первом этаже провели».

Сейчас управляющая компания общается с жительницей напрямую, стороны уже продумывают проект благоустройства территории у дома.