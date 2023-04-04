Министр иностранных дел Финляндии в штаб-квартире НАТО подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс
Как сообщает ТАСС, указанный документ будет передан представителям властей США. После этого республика станет полноправным членом альянса.
Глава финского внешнеполитического ведомства назвал момент подписания «историческим». Республика станет 31-м членом блока.
Напомним, Финляндия подала заявку в НАТО вместе со Швецией в мае 2022 года, но вступление королевства продолжает блокировать Турция, поскольку Стокгольм до сих пор не выполнил всех требований Анкары по выдаче курдских беженцев, обвиняемых в Турции в терроризме.
В свою очередь пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет вынуждена принять контрмеры на вступление Финляндии в НАТО. Военные будут внимательно наблюдать, что будет происходить у соседей, как Североатлантический блок будет эксплуатировать территории в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры.
Жителям Мурманской области не нужно напоминать, что страна Суоми и наш регион имеют довольно длинную границу.