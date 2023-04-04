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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.04.23 19:30

Министр иностранных дел Финляндии в штаб-квартире НАТО подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс

Как сообщает ТАСС, указанный документ будет передан представителям властей США. После этого республика станет полноправным членом альянса.

Как сообщает ТАСС, указанный документ будет передан представителям властей США. После этого республика станет полноправным членом альянса.

Глава финского внешнеполитического ведомства назвал момент подписания «историческим». Республика станет 31-м членом блока.

Напомним, Финляндия подала заявку в НАТО вместе со Швецией в мае 2022 года, но вступление королевства продолжает блокировать Турция, поскольку Стокгольм до сих пор не выполнил всех требований Анкары по выдаче курдских беженцев, обвиняемых в Турции в терроризме.

В свою очередь пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет вынуждена принять контрмеры на вступление Финляндии в НАТО. Военные будут внимательно наблюдать, что будет происходить у соседей, как Североатлантический блок будет эксплуатировать территории в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры.

Жителям Мурманской области не нужно напоминать, что страна Суоми и наш регион имеют довольно длинную границу.

 

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