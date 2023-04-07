Министр МЧС России Александр Куренков, который дал в Мурманске старт учениям «Безопасная Арктика-2023», встретился с воспитанниками Центра образования «Лапландия»

На его базе впервые состоялся пилотный проект «Родина – Север! Арктика – выбор сильнейших!» для обучающихся и руководителей кадетских школ.

Совместно со специалистами МЧС России уроки по безопасным навыкам поведения в природной и техногенной среде проводят добровольцы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Для волонтёров такие учения дают возможность повысить свой уровень подготовки и перенять у профессионалов самые передовые практики по спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций.

Вместе с кадетами глава спасательного ведомства осмотрел выставочную экспозицию, посвящённую Неделе безопасности Российской Арктики. Воспитанники центра продемонстрировали навыки: вязание спасательных узлов и надевание боевой одежды пожарного.