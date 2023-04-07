День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.23 19:30
Министр МЧС России Александр Куренков, который дал в Мурманске старт учениям «Безопасная Арктика-2023», встретился с воспитанниками Центра образования «Лапландия»
На его базе впервые состоялся пилотный проект «Родина – Север! Арктика – выбор сильнейших!» для обучающихся и руководителей кадетских школ.
Совместно со специалистами МЧС России уроки по безопасным навыкам поведения в природной и техногенной среде проводят добровольцы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Для волонтёров такие учения дают возможность повысить свой уровень подготовки и перенять у профессионалов самые передовые практики по спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций.
Вместе с кадетами глава спасательного ведомства осмотрел выставочную экспозицию, посвящённую Неделе безопасности Российской Арктики. Воспитанники центра продемонстрировали навыки: вязание спасательных узлов и надевание боевой одежды пожарного.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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