Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал идею создания единого кампуса МГТУ и МАГУ

Данная тема обсуждалась в Москве на рабочей встрече с губернатором Андреем Чибисом и его заместителем Юрием Фоминым.

Они рассмотрели вопрос развития двух главных высших учебных заведений Мурманской области. Валерий Фальков поддержал участие в конкурсе МАГУ и МГТУ для вхождения в программу развития – 2030 и создание единого кампуса в Мурманске.

Чтобы получить эти инструменты для качественного изменения образования, вузам надо действовать вместе. В ближайшее время эту идею обсудят с ректорами вузов. Кроме того, Андрей Чибис представил результаты проекта трансформации МГТУ под названием «Ледокол».

Напомним, на базе мореходки в прошлом году запущены шесть новых образовательных программ с индустриальными партнёрами, внесены в лицензию три программы высшего образования и две среднего образования. В 2022 планируется увеличение контрольных цифр приёма более чем на 30% и большее количество бюджетных мест.