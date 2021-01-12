Министр обороны дал установку

В Национальном центре управления обороной России под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

«Для обеспечения безопасности нашей страны и сохранения стратегического паритета необходимо поддерживать высокий уровень готовности ядерной триады и развивать её составляющие», — сказал глава военного ведомства. Сергей Шойгу также отметил, что важно не терять темпа переоснащения армии и флота, укреплять потенциал высокоточного оружия, своевременно и в полном объёме выполнять задания государственного оборонного заказа. Кроме того, следует развивать военную науку и внедрять новые способы применения войск.

В боевой учёбе, по заявлению министра обороны, предстоит шире использовать роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления. Помимо этого, будет продолжена работа над совершенствованием системы социальной защиты военнослужащих, в том числе в направлении увеличения денежного довольствия и жилищного обеспечения.