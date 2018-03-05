Министр обороны играл в хоккей за две команды

Чемпионат Военно-морского флота России по хоккею с шайбой прошёл в столице Северного флота - городе Североморске. В мероприятии принял участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Перед основными соревнованиями на ледовом катке состоялась товарищеская встреча команды «Легенды хоккея» со сборной Северного флота «К-21». В игре принял участие министр Минобороны Сергей Шойгу, который, что примечательно, играл поочередно за обе сборные. За весь матч генерал армии забросил 7 шайб. Результативным броском в ворота соперника отметился также командующий Северным флотом Николай Евменов.

Что же касается межфлотского чемпионата, то уверенную победу в нём одержали хозяева поля, команда Тихоокеанского флота стала второй. А третью строчку турнирной таблицы заняли военные моряки, служащие на Чёрном море.