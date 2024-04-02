Министр обороны РФ представил новых должностных лиц командования ВМФ страны

«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», - сказал министр обороны РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил объявил о назначении на должность главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, который ранее руководил Северным флотом.

«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», - сказал министр обороны РФ.

Моисеев, который ранее командовал Северным флотом, сменил на посту главкома ВМФ Николая Евменова. В свою очередь Моисеева на этом посту сменил Кабанцов, который ранее был его первым заместителем.