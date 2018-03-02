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День за днём с «Арктик-ТВ»02.03.18 19:30

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил столицу Заполярья

В ходе рабочей поездки генерал армии посетил филиал Нахимовского военно-морского училища и в торжественной обстановке вручил знамя этому учебному заведению.

Филиал Нахимовского военно-морского училища существует в Мурманске первый год. И хотя воспитанников тут ещё не очень много, но дух патриотизма и какая-то особая сила духа чувствуется в каждом ребёнке. Здесь практически каждый ребёнок -  это сын или внук военного. Например, Никита Гизей учится в 7 классе, как говорят нахимовцы, на третьем курсе. Парень ещё в раннем детстве решил пойти по стопам отца, который служит лётчиком. И всё же море привлекает юношу больше. «Я хотел бы по окончанию этого училища поступить в Крымское высшее училище, а дальше пойти на учиться на морского офицера», - делится своими планами Никита Гизей, нахимовец 3 курса

Михаил Островский тоже обучается в 7 классе. В дальнейшем он панирует стать офицером и пойти на службу в морскую пехоту. До училища парень посещал обычную школу. Как признаётся паренёк теперь, спустя три четверти, разница чувствуется, однако, не так всё страшно, как казалось перед 1 сентября.

В актовом зале собрались все курсанты училища - от мало до велика, преподаватели и важные гости этой торжественной встречи, ведь повод воистину важный и даже  исторический. Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу вручит знамя Нахимовскому военно-морскому училищу Мурманска.

Руководство страны всегда уделяло особое внимание воспитанию будущих  военных, которые рано или поздно встанут за защиту Родины. Поэтому по указу президента по всех четырёх флотах России были созданы Нахимовские училища: в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе и Мурманске. Самое северное из них, наше Мурманское, впервые открыло свои двери в этом учебном году. Чтобы ребятам комфортно жилось вдали от дома, а так же чтобы каждый из них мог попробовать себя в разных профессиях, в ученых корпусах создали не только традиционные учебные кабинеты, но и зоны дополнительного образования. Тут есть даже своя телестудия. Ребята снимают фильмы, передачи и учатся брать интервью. Сегодня в эфир пригласили Вячеслава Фетисова, первого заместителя председателя государственного комитета по культуре и спорту, а так же знаменитого хоккеиста. Кумир многих мурманских нахимовцев не только рассказал о себе на камеру юных операторов, но и даже преподнёс им подарок.

Для высокопоставленных гостей провели экскурсию по училищу и показали не только оснащённые студии, но и огромную тихую библиотеку. Все участники ознакомительной прогулки остались довольны.

После торжественных мероприятий министр обороны со всей делегацией отправился дольше: проверять службу Северного флота. 

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