Министр образования и науки Мурманской области подписала соглашение о строительстве двух современных образовательно-производственных центров

Такие организации создадут новые учебные зоны на базах Мурманского индустриального колледжа и колледжа имени Момота.

Министерство образования и науки Мурманской области подписало соглашение о партнёрстве в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Благодаря этому на базах мурманских колледжей создадут два образовательно-производственных центра.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Это важное событие для Мурманской области, наверное, даже так скажу, для всей страны, потому что благодаря проекту «Профессионалитет» мы будем готовить кадры для Арктики и для нашего края».

В Мурманском индустриальном колледже создадут образовательно-производственный центр «Судостроение и судоремонт в Арктике». Помощь в организации площадки окажет торговый порт «Лавна». Здесь молодые люди будут осваивать технологию машиностроения, сварочное производство, сооружение и эксплуатацию газонефтепроводов и газонефтехранилищ, судостроение и ремонт. Предприятие-партнёр обещает трудоустроить более 82% выпускников.

Владимир Маланин, заместитель генерального директора по строительству ООО «Морской торговый порт «Лавна»: «Совместно сможем подготовить уникальных специалистов, которые смогут ничем не уступать европейским коллегам по работе на высокотехнологичном оборудовании».

А в центре на базе колледжа имени Момота объединят несколько организаций среднего профессионального образования. Здесь будут подготавливать специалистов не только в популярных направлениях, но и по дефицитным программам, таким как монтажник каркасно-обшивных конструкций, арматурщик, оператор БПЛА и бетонщик.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Если сказать по количеству партнёров, которые участвуют в этом процессе, то это более 10 организаций. Здесь не только образовательные организации, наши колледжи, но и все работодатели, которые заинтересованы в том, чтобы к ним пришли ребята».

Сотрудничество колледжей и крупнейших предприятий позволит нарастить кадровый потенциал и расширить возможности для самореализации и построения карьеры молодых северян, а комплексная программа развития СПО в рамках плана «На Севере – Жить!» - создавать комфортные условия для обучения и проживания студентов.