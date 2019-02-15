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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.19 19:30

Министр образования и науки сдаёт пробный экзамен

Почувствовать себя на месте выпускника и попробовать силы на ЕГЭ  - в Мурманской области стартовала акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Пробную аттестацию проходили и будущие выпускники. Задания, бланки, охрана и неусыпный строгий контроль  - всё как на настоящем экзамене.

До начала ЕГЭ несколько месяцев, а значит, у школьников есть время устранить пробелы в подготовке, настроиться и, главное, преодолеть волнение, которое, несомненно, будет. Помогут в этом пробные экзамены, пройти которые могут не только будущие выпускники, но и их родители.

Репетиция государственной аттестации полностью соответствует реальному экзамену. В руках только ручка и паспорт. Металлоискатель на входе, в аудиториях камеры, в коридорах контролёры. Никаких поблажек  - даже глава регионального Министерства образования и науки сдаёт мобильный в штаб и идёт на экзамен.

«Сегодня я тоже буду пробовать свои силы, - говорит Ирина Ковшира,  министр образования и науки Мурманской области, - пройти всю процедуру, чтобы ощутить себя выпускником. Сегодня у нас проходит акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Это всероссийская акция. Мы в числе субъектов, которые первые запускают эту акцию. Самое главное то, что мы сегодня отрабатываем все нюансы не только в части работы с детьми, а вообще, всю процедуру проведения ЕГЭ».

В этом году единый государственный экзамен сдадут 3270 учеников. Определиться с предметами и уровнем аттестации – базовым или профильным, необходимо было до 1 февраля. Будут в этом году и новшества.

«Нововведения - это сдача или математики профильного уровня, или математики базового уровня, - рассказывает Ирина Ковшира, министр образования и науки Мурманской области. – В этом ребята определились: половина на половину, где-то так распределились в своём выборе. Ещё одна новинка – введён пятый иностранный язык для сдачи. Это китайский. У нас есть один выпускник, который будет сдавать китайский язык».

Немало среди желающих сдать ЕГЭ и взрослых. Одни стремятся сменить профиль работы, а другие планируют продвижение вверх по карьерной лестнице, им не хватает диплома о высшем образовании».

Ирина Гриневич, руководитель пункта проведения экзаменов, поясняет: «Обычно это этап  проходят выпускники прошлых лет. Часто приходят взрослые северяне, иногда даже диву даёшься. Больше мужчины приходят в возрасте за 25 лет для того, чтобы получить в будущем высшее образование. Они серьёзнее относятся к ЕГЭ, чем дети. Такие серьёзные-серьёзные. Для них это похоже больше на институт, нежели на школу».

Финальный этап этой акции намечен на 26 февраля. А репетиции итоговой аттестации будут проходить в учебных заведениях региона ещё несколько месяцев и закончатся незадолго до начала единого государственного экзамена.

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