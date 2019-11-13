Министр пришёл к подчинённым «без галстука»

Новый министр культуры, искусства и молодёжной политики региона Евгений Гоман познакомился с заполярными библиотекарями. Встреча прошла в формате «без галстуков». Только живое общение и честные ответы. К первому знакомству с молодыми и активными сотрудниками заполярных библиотек новый министр культуры Мурманской области подошёл нестандартно и творчески. Обращение только по имени, ответы только честные и все вопросы в виде викторины.

«Что же мне мешает жить? ... Много чего не мешает, а мешает, наверное, желание постоянно есть. Мне очень мешает жить. Я очень люблю есть и постоянно борюсь с этим», - замысловато говорит Евгений Гоман, министр культуры, искусства и молодёжной политики Мурманской области.

Помимо ответов на личные вопросы Евгений Гоман поделился и своим видением того, каким должен быть современный молодой библиотекарь.

«Молодой библиотекарь как душой, так и возрастом, в первую очередь, должен заниматься саморазвитием, - считает Евгений Гоман, министр культуры, искусства и молодёжной политики Мурманской области. - Он должен читать, смотреть, что происходит вокруг и пытаться это как-то передать другим людям. Находить пути, как достучаться до них».

Все вопросы были подготовлены участниками встречи - библиотекарями.

«Мы хотели, чтобы вопросы были абсолютно разные, - говорит Ольга Вовк, заместитель директора Мурманской областной научной библиотеки по информатизации и развитию. - Они будут касаться и его будущей деятельности, его взглядов на мир, на библиотеку. Естественно, нас эта тема страшно волнует».

Возможность пообщаться с министром напрямую получили сотрудники не только мурманских библиотек, но и региональных.

Во время обсуждений состоялось награждение победителей конкурса «Молодые, креативные, перспективные». Одним из лауреатов творческого испытания стала библиотекарь из Североморска Инна Левашина. Её проект - тайм-кафе в библиотеке жюри признало лучшим.

Этот проект разрабатывался год и уже реализуется. В нём соблюдены все условия тайм-кафе, кроме одного, плату с гостей учреждение не берёт.