Министр проверил ход дорожных работ на проспекте Кирова

В Мурманске продолжается ремонт дорог. Дорожники работают по всему городу. Сейчас доделывается участок на проспекте Кирова.

На участке дороги, проходящей по проспекту Кирова до пересечения с улицей Марата, ведутся восстановительные работы. Ремонт асфальтового покрытия начался ещё в конце мая. Сейчас участок готовят к укладке нового выравнивающего слоя и затем асфальта. Бортовой камень по большей части уже смонтирован. По словам министра транспорта Мурманской области, во время проверок особе внимание уделяется качеству исполнения.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Мы провели небольшую внеплановую проверку этого объекта, соответственно видим, что работы ведутся, погода позволяет, темпы неплохие, техника имеется. Сотрудники на объекте подрядчика работают, стройконтроль у нас на месте, заказчик тоже присутствует».

Представители подрядной организации уверяют, что ремонт идёт полным ходом. Единственные сложности, с которыми столкнулись дорожники, высокая интенсивность движения на проспекте Кирова. Но вместе с тем строители отмечают, что автолюбители с пониманием относятся к работам.

Александр Спиридонов, технический директор ООО «Фортуна» «Работа идёт в графике, мы не отстаём, пытаемся нарастить темпы, чтобы даже сдать пораньше объект, потому что большой очень траффик, даже с учётом того, что летний период».

Ремонт дорог в Мурманске ведётся согласно нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Общегородские дорожные работы должны быть завершены до конца лета.