Министр сдаёт кровь, или На Мурманской областной станции переливания крови каждый день - праздник

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «Донорское движение очень важно. Я всех призываю стать донорами. Призываю, по сути, не только словами, но и личным примером. Сегодня на станции переливания крови решил сдать кровь».

А вы когда-нибудь отдавали свою кровь на благо другим? Национальный день донора крови отмечают сегодня в России. Министр здравоохранения Мурманской области посетил местный центр переливания крови, чтобы и самому приобщиться к большому делу.

Донорство крови – это всегда про свет, взаимопомощь и социальную значимость. Статистика говорит сама за себя. В прошлом году в Мурманске было выполнено 16000 донаций и более 1000 человек сдали кровь впервые. Полученный от добровольцев биологический материал оказывает реальную помощь нуждающимся людям, фактически, спасает человека.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «Донорское движение очень важно. Я всех призываю стать донорами. Призываю, по сути, не только словами, но и личным примером. Сегодня на станции переливания крови решил сдать кровь».

Новые технологии тоже не чужды станции переливания крови. В прошлом году здесь серьёзно обновили оборудование. На эти цели из областного бюджета было выделено 65 миллионов рублей. Переоснащение, в том числе делает и сам процесс легче и комфортнее для доноров.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «В прошлом году по поручению губернатора мы приобрели новый автобус для выездных бригад. Это тоже очень важная часть работы станции переливания крови. И коллеги будут в комфортных условиях проводить свою выездную работу, особенно в дальних районах, например, Печенгский округ, Кандалакшский район, где дистанция достаточно ощутимая».

Работники станции чего-чего, а вида крови точно не боятся. Например, Валентина Литвинова трудится здесь с1968 года. А до недавнего времени она и сама была донором.

Валентина Литвинова, сотрудник станции переливания крови: «Ничего не приелось! Это, во-первых, нужное дело. Я донор, почётный донор. У меня первая отрицательная группа. Меня даже на прямое переливание приглашали в больницу. И я всегда с удовольствием сдавала».

А самое интересное, как отмечают доктора, в том, что на такой работе и праздники не нужны. Ведь она каждый день дарит массу положительных эмоций.

Киракос Аветисян, главный врач Мурманской областной станции переливания крови: «Когда доноры приходят сдавать кровь – это ежедневный праздник, так что мы отличаемся этим от других медицинских учреждений. Потому что каждый день спасаются жизни людей, которые нуждаются именно в крови и в плазме. Наша работа вот такая вот - добрая, хорошая. Ежедневно делаем добрые дела».

Благодаря таким людям, которые носят почётный статус «Донор», пострадавшие и больные люди имеют шанс на выздоровление, а нередко и «новую» жизнь.