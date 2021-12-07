Министр строительства и ЖКХ Росии Ирек Файзуллин поддержал предложения по ускорению темпов расселения из аварийного жилья в Мурманской области

В ходе рабочей встречи министра строительства и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, состоявшейся в Москве, стороны обсудили широкий ряд вопросов.

Одной из тем стал проект организации в субъектах Арктической зоны производства домокомплектов по модульной технологии, которая позволит увеличить ввод жилья и учесть особенности региона, в частности, короткий строительный сезон и высокую себестоимость строительства.

В числе иных вопросов, нашедших поддержку федерального Минстроя, - компенсация федеральной части удорожания по объектам капитального строительства в рамках национальных проектов и государственных программ.