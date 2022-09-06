Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области проверила ход работ, которые выполняют в рамках проекта «Безопасные качественные дороги»

Ремонт этой дороги, ведущей из Североморска к Щукозеру и Североморску 3, говоря по-военному, стратегически важен. Его выполняют в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги».

Олег Прасов, глава ЗАТО Североморск: «Дорога изначально, когда передавалась Министерством обороны муниципалитету, была не в нормативном состоянии. По протяжённости она достаточно большая, финансовая нагрузка была на муниципалитете по её работе и содержанию. Мы конечно каждый год её ремонтировали, в разные годы по-разному - от трёхсот метров до трёх километров, двигались, но вот полноценно привести её в нужное состояние не удавалось».

Не удалось привести в порядок дорогу и первому подрядчику, который должен был взяться за ремонт в этом году. Расторжение контракта заняло время, сроки сдвинулись, но не критично.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Этот объект был передан из муниципальной собственности в собственность региональную в этом году. Появилась потребность в ремонте этой дороги. Мы видим, что произошло уширение проезжей части, обустроены обочины. Объект по асфальтовым работам давно завершён, ещё в июле остались работы, которые по погодным условиям никаким образом не могут быть сорваны».

О том что планы по проекту «Безопасные качественные дороги» в Заполярье выполняют успешно, доложил Президенту России во время недавнего совещания с членами правительства министр транспорта Виталий Савельев. На уровне области контроль за выполнением работ лежит на плечах регионального Минтранса, специалисты которого держат постоянную связь с подрядчиками и заказчиком работ. Например, этот участок на Североморск 3 завершат до 10 сентября.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «У нас заключены контракты на содержание и дальше, эта дорога ремонтируется ямочным ремонтом, но будут выполнены работы большими картами, для того чтобы привести дорогу в нормативное состояние».

А на улице Кильдинской уже завершили работы. Участок здесь небольшой, но загруженный автотранспортом. Помимо покрытия здесь требовалось обновить ливневую канализацию и сделать парковочные места. Все работы велись в условиях ограниченной территории.

Олег Шаров, начальник отдела перспективных проектов и программ развития администрации Мурманска: «Здесь у нас четыре участка производства работ. Это улица Кильдинская с проездами до улицы Седова и Верхнеростинского шоссе».

Ещё один участок отремонтированный по проекту «Безопасные качественные дороги». расположен на Хибинском переулке. Обновление магистрали здесь выполнено на 100 процентов.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «На переулке Хибинский работы завершены. В общем и целом, работы по городу Мурманску в высокой степени готовности».

Ближайшее время специалисты Минтранса проверят объекты дорожной сети, отремонтированные в рамках проекта в Коле.