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Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области встретилась с байкерами

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова провела встречу с мотоциклистами, во время которой обсудили вопросы безопасности на дороге.

Хорошая погода и ровный асфальт - два главных условия безопасного вождения мотоцикла. Это стабильно тёплое лето, как и быстродвижущиеся дорожные ремонты, радуют байкеров региона.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «С 2019 года у нас проводится большая работа».

Но есть и нюансы, например, технология заделки швов.

- Это хорошо, когда асфальт делают, но очень много битума и это проблема не только для мотоциклистов, но и для автомобилистов. Может быть какую-то другую технологию применить.

На встрече с министром транспорта и дорожного хозяйства региона мотоциклисты предложили и ещё одно нововведение.

- Я был в Питере… У нас и колейность растёт из-за этого.

Влияет на статистику аварийности и водительский опыт, а также соблюдение правил дорожного движения.

Мотоцикл - всё же транспорт повышенной опасности, поэтому не стоит приберегать хорошей экипировкой. Без неё даже небольшое падение со скольжением может закончиться месяцами восстановления на больничной койке. 

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