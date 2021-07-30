День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.07.21 19:30
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ратует за увеличение размера компенсации за возможный вред жизни и здоровью граждан при проведении вакцинации
251 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+126), Североморске (+27) и Кольском районе (+19).
Что касается вакцинации, то теперь в случае осложнений пациент может рассчитывать на увеличенное пособие. Об этом сообщил Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр напомнил, что вопрос компенсации возможного вреда жизни и здоровью граждан при проведении иммунопрофилактики полностью законодательно урегулирован, однако, добавил, что установленный в 2000 году размер такого пособия всего 10 тысяч рублей. До настоящего времени не пересматривался и не индексировался, что в свою очередь предусмотрено законом.
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