Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян сделать прививку от коронавируса до осени, когда начнётся сезон гриппа

260 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+131), Североморске (+21) и Кандалакшском районе (+18).

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян сделать прививку от коронавируса до осени, когда начнется сезон гриппа, сообщает ТАСС. Мурашко также добавил, что сегодня нет никаких достоверных критериев, по которым можно было бы определить, что тот или иной уровень антител защищает от COVID-19 или повторного заболевания. «Поэтому и все страны, это мнение не только российских врачей, говорят о том, что ориентироваться сегодня на уровень антител достаточно пока сомнительно. И рекомендуется всё-таки придерживаться календарного принципа повторной вакцинации», - отметил он.

По словам министра, людям, заразившимся COVID-19 после вакцинации, в 95% случаев не требуется госпитализация. Мурашко подчеркнул, что вакцинация в закрытых коллективах предотвращает тяжёлые осложнения, в том числе и смертельно-опасные, особенно для категорий риска.