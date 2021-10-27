Министры отчитались перед губернатором Андреем Чибисом о реализации плана «На Севере – жить!»

Традиционное заседание регионального правительства губернатор Андрей Чибис начал с положительных новостей: Заполярье на данный момент находится в состоянии экономического роста, выбиваясь в лидеры по стране. В 2021 году этот темп составил 105%. Уровень безработицы также оказался ниже, чем общероссийский.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На сегодня мы завершили формирование бюджета на будущий год и плановый период. Благодаря росту экономики, за счёт созданных условий для реализации инвестпроектов, мы увеличиваем инвестиции именно в развитие региона».

Вице-губернатор Юрий Сердечкин во время заседания рассказал о развитии сфер ЖКХ, энергетики, а также дорожно-транспортной отрасли. Цели на следующий год определены – необходимо сделать теплоснабжение более экономичным и экологичным, общественный транспорт удобным и комфортным для горожан, улучшить состояние дорог, обеспечить жителей региона качественной и чистой водой. Один из таких проектов в данной сфере уже активно реализуется.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Невозможно говорить о комфортном проживании, если у человека нет чистой воды - холодной, горячей. Поэтому проект, который был инициирован по вашему указанию, связан с переводом почти 70 тысяч человек, проживающих в домах Ленинского округа областного центра, на закрытую систему горячего водоснабжения, то есть предоставить качественную воду».

В сформированный на сегодня бюджетный план включена и модернизация материально-технической базы школ. Продолжится реализация программы «Arctic schools», она будет расширена, в том числе и на детские сады. Изменения затронут и высшие учебные заведения региона.