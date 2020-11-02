Министры региона отчитались о проделанной работе

После объявления кадровых назначений, губернатор Андрей Чибис продолжил совещание. Действующие министры отчитались о проделанной работе, новые их внимательно заслушали.

О ситуации с коронавирусом в регионе рассказал по видеоконференцсвязи министр здравоохранения Дмитрий Панычев. По его словам, в Мурманской области стабильно высокий уровень выздоровления. 81%, лучше чем в целом по России. Количества коек, в том числе с ИВЛ для пациентов с COVID, в медучреждениях хватает, лекарств на лечение тоже. Тем не менее, есть жалобы от северян, которые так и не получили препараты. Минздрав каждую из этих ситуаций разбирает и устраняет.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Надо будет разобраться с конкретными фактами там, где это носило системный характер. И привлечь этих людей к ответственности. Потому что есть правило, оно должно исполняться, безусловно, а если вдруг, по каким-то причинам тяжело, не постфактум, когда от людей это узнаем, а глава медучреждения, должен проинформировать вас до того, как идут по этому поводу жалобы.

О программе развития придорожного сервиса отчиталась вице-губернатор Ольга Кузнецова. Она рассказала, что специалисты изучили места, где у туристов чаще всего возникали проблемы с нехваткой придорожной инфраструктуры. Для них сейчас создаются проекты развития. Например, одно из таких мест – туристический комплекс на участке трассы Кандалакша-Умба.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области:

- Объект находится в живописном месте. Там туристы обычно останавливаются всегда.

На этой территории планируют построить смотровую площадку, бесплатные туалеты и автостоянку, а также бюджетные коттеджи. А замгубернатора Елена Дягилева рассказала о мерах поддержки для кинопроизводителей. Она отметила, что количество компаний, желающих получить субсидии, при съемках фильмов в Заполярье увеличивается. И напомнила, что сумма рибейта, не может превышать 30% от общей суммы расходов или 2 млн рублей. Губернатор в свою очередь заметил следующее.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Приезд сюда звезд, которые снимаются в кино, работников киноиндустрии, дает серьезный толчок развитию туризма. Вы правильно сказали, с одной стороны загружает, с другой стимулирует наших предпринимателей в сфере туризма, повышать качество инфраструктуры.

Свой последний доклад в должности замгубернатора на заседании правительства Мурманской области зачитала Оксана Астахова. Он был посвящен завершению ямочного ремонта в этом году во дворах заполярной столицы.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области:

- Хотелось бы отметить, что 100% - это 326 дворовых территорий. 28 тысяч квадратных метров, у нас на сегодняшний день работы произведены. Единственное, при приемке, порядка на 15 дворовых территории выявлены недостатки, которые в течение ближайших 2 дней будут устранены.

Что касается капремонтов дворов по программе «Формирование комфортной городской среды», то здесь работы завершены на 236 объектах из 240. В Мурманске осталось закончить работы в двух местах. В рамках благоустройства общественных пространств работы завершены на 12 объектах.