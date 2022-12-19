Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников

Мобильные телефоны на передовой запрещены, но это не значит, что связаться с бойцом невозможно. Министерство обороны наладило оперативное почтовое сообщение, при чём отправить военнослужащему можно не только письмо, но и посылку.

Денис Юрченко, начальник 6 Центрального узла ФПС ВС РФ: «Сформировано подразделение и организована работа по приёму, обработке и направлению по назначению личных писем и посылок в круглосуточном режиме. Доставка почтовых отправлений в районы проведения специальной военной операции организованно авиационными, железнодорожными и автомобильными фельдъегерско-почтовыми маршрутами, выполняемыми ежедневно».

Специалисты фельдъегерско-почтовой связи одинаково щепетильны к доставке и служебной корреспонденции, и солдатских писем. Ценнее написанных от руки слов поддержки из родного дома – нет ничего – в местах выполнения боевых задач все об этом знают.

Владимир Курбашнов, начальник отдела почтовой связи 6 Центрального узла ФПС ВС РФ: «В целях гарантированной доставки писем адресатам напоминаю родственникам, что письма могут доставить через ближайшее отделение почты России по адресу: индекс сто три четыреста, Москва четыреста, пятизначный номер воинской части или войсковая часть - полевая почта».

Это не односторонняя связь, бойцов обеспечивают всем необходимым чтобы писать и отправлять письма домой.