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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.10.18 19:30

Минобразования и науки Мурманской области начинает тесное сотрудничество со своими коллегами из норвежской губернии Финнмарк

Сегодня представителями сторон было подписано соглашение, заявляющее о намерениях плотного взаимодействия. Подробнее в нашем следующем сюжете.

Тесное взаимодействие в сфере образование и обмен опытом эти и другие вопросы были главными на официальной встрече представителей Мурманской области и норвежской губернии Финнмарк. Специалисты обсудили возможности взаимодействия не только на межведомственном, но и на уровне  образовательных учреждений - школ, колледжей и университетов.

Ирина Ковшира, и.о. министра образования и науки Мурманской области: «Данный протокол о намерениях будет действовать до 2021 года. Основной акцент здесь сделан, в большей степени, на те проекты, которые уже реализуются и на те инициативы, которые будут появляться в дальнейшем».

Отдельного внимания заслуживает уникальный проект «Арктик Скиллс». В рамках соглашения, стороны будут совместно участвовать в реализации этого международного конкурса профессионального мастерства. «Арктик Скиллс» существует уже третий год и на этот раз помимо России, Норвегии и Финляндии, к нему примкнули студенты средних образовательных учреждений из Швеции. Это не только говорит о популярности конкурса среди молодежи, но и ясно показывает перспективы его развития.

Маргунн Бликс, начальник управления образования губернии Финнмарк (Норвегия): «Результаты взаимодействия очень хорошие. Один из этих результатов – это повышение уровня образования, повышение уровня результативности среди учащихся, которые подготавливались и участвовали в данном проекте и мы считаем, что причина этому – участие в «Арктик Скиллс».

Также в соглашении был оговорен порядок ежегодного визита делегаций для налаживания связей и обмена уникальными технологиями в сфере науки и образования соседних регионов.

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