Минобрнауки РФ утвердило новый порядок проведения интеллектуальных соревнований

К чему теперь готовиться школьникам и участникам олимпиад? Минобрнауки утвердило новый порядок проведения интеллектуальных соревнований. В ведомстве уверены, что открытость и эффективность олимпиадного движения повысится.

К чему теперь готовиться школьникам и участникам олимпиад? Минобрнауки утвердило новый порядок проведения интеллектуальных соревнований. В ведомстве уверены, что открытость и эффективность олимпиадного движения повысится.

Среди изменений - ограничение числа победителей и призёров по одному профилю. Появилась возможность проводить заключительный этап олимпиады онлайн. Теперь организаторами могут выступать федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, а также вузы. Соорганизаторами — научные и образовательные организации, государственные корпорации и компании, общероссийские объединения работодателей и СМИ.

Другие изменения касаются разграничения функций оргкомитета, т.е жюри, методической и апелляционной комиссий.

К слову, победители школьных олимпиад в течение четырёх лет после победы могут поступить без экзаменов по специальностям, соответствующим профилю испытания. Для получения особых прав при поступлении победителю или призёру олимпиады необходимо предоставить комиссии результаты ЕГЭ по профильному предмету не ниже 75 баллов.