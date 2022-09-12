Минобрнауки утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год по основным общеобразовательным предметам

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В приказе установлены следующие минимальные баллы: по русскому языку, литературе и географии — 40; по математике, физике, биологии и химии — 39; по истории — 35.

Как сообщает агентство РИА «Новости», в июне глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что средний балл по всем предметам ЕГЭ в 2022 году будет ниже, чем в прошлом, но отметил, что это связано не с ухудшением результатов, качеством преподавания в школах или онлайн-обучением, а с введением новых образовательных стандартов.