Минприроды РФ предлагает новый способ оплаты вывоза мусора

В ведомстве предлагают перейти на сравнительный анализ определения норматива накопления твёрдых коммунальных отходов. Таким образом, норматив ТКО будет представлять среднее количество отходов, которое формируется за определенную единицу времени.

В ведомстве предлагают перейти на сравнительный анализ определения норматива накопления твёрдых коммунальных отходов. Таким образом, норматив ТКО будет представлять среднее количество отходов, которое формируется за определенную единицу времени.

Расчёты будут опираться на количество постоянно или временно проживающих в квартире людей, а не на площадь жилища.

Такой вариант расчёта будет более точным, считают в комитете Госдумы по экологии и природным ресурсам.