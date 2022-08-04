День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.08.22 19:30
Минприроды РФ предлагает новый способ оплаты вывоза мусора
В ведомстве предлагают перейти на сравнительный анализ определения норматива накопления твёрдых коммунальных отходов. Таким образом, норматив ТКО будет представлять среднее количество отходов, которое формируется за определенную единицу времени.
В ведомстве предлагают перейти на сравнительный анализ определения норматива накопления твёрдых коммунальных отходов. Таким образом, норматив ТКО будет представлять среднее количество отходов, которое формируется за определенную единицу времени.
Расчёты будут опираться на количество постоянно или временно проживающих в квартире людей, а не на площадь жилища.
Такой вариант расчёта будет более точным, считают в комитете Госдумы по экологии и природным ресурсам.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Стоимость жилья выросла на 48,9%, а зарплаты – почти на 5%. Как изменилась доступность жилья за два года – исследование hh.ru и Циан
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
-Скоро в эфире22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Тайны анатомии». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на овощи продолжает радовать северян-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 2 копейки, евро теряет почти 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 11% увеличила выработку электроэнергии в июле-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Основной угрозой нацбезопасности РФ в мировом океане является курс США на доминирование и рост активности НАТО - морская доктрина России