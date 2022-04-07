Минпромторг окажет поддержку судоремонтным предприятиям Мурманской области

Промышленное развитие региона в период санкционного давления обсудили министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона предложил рассмотреть возможность по финансовой поддержке не только производителей конечной продукции, но и предприятий по оказанию услуг в части судоремонта.

Денис Мантуров в свою очередь, отметил, что судоремонтные предприятия Мурманска могут рассчитывать на финансовую поддержку Фонда развития промышленности по всем ключевым программам.