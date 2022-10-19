День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.10.22 19:30
Минпромторг просит промышленные предприятия отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференций
В качестве альтернативы предлагают использовать российские программы - аналоги. Эксперты считают, что технически проблем с переходом быть не должно, но может помешать человеческий фактор.
В том числе в перечень вошли Zoom, Skype и WhatsApp. Это делается в целях обеспечения кибербезопасности, сообщает «Коммерсантъ».
В качестве альтернативы предлагают использовать российские программы - аналоги. Эксперты считают, что технически проблем с переходом быть не должно, но может помешать человеческий фактор.
Самыми безопасными программами для связи специалисты между тем называют американский Signal, Wickr и Telegram.
В реестре российского софта зарегистрировано 258 коммуникационных программных продуктов, у 74 из них соответствующий код классификатора указан основным. Среди мессенджеров и программ видеосвязи, включенных в реестр, «Яндекс.Мессенджер» и «Яндекс.Телемост», Jazz, TrueConf, «Контур.Толк», ICQ и «ТамТам».
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Д.О. Вернер
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Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
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Галина
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