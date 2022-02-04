Минпросвещения России поддержало предложения Мурманской области в сфере развития системы образования

Об этом стало известно после встречи губернатора Андрей Чибис и министра просвещения Российской Федерации Сергей Кравцова в Москве.

Регионом подготовлен пакет предложений, отдельные из которых затрагивают не только Мурманскую область. Например, правительство области выступает с инициативой распространить запущенную в России в рамках нацпроекта программу капитального ремонта школ также на учреждения среднего профессионального образования.

Отдельным пунктом повестки стала судьба североморской школы №12. За пол века работы учреждение ни разу капитально не ремонтировали. Андрей Чибис обратился к Сергею Кравцову с просьбой о федеральном софинансировании работ.