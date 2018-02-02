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День за днём с «Арктик-ТВ»02.02.18 19:30

Минстрой привносит в «Сказку» чёрные краски

Детский городок «Сказка» в Ленинском округе станет большим современным комплексом для отдыха северян. Это действительно сказочная новость для детей и родителей областного центра. Однако, без проблем чисто юридического характера не обошлось. Ситуацию прокомментировал депутат Государственной Думы Алексей Веллер, посетивший строительную площадку.

Как отметил Алексей Борисович, застройщик делает всю работу в рамках реконструкции и благоустройства, а региональный Минстрой посчитал, что это капитальные вложения. Разница в формулировке означает совсем другое юридическое оформление, которое может надолго отодвинуть появление в Ленинском районе детского комплекса.

- Пожалуй, единственное, что меня настораживает в таком позитивном движении, так  это то, что немножко странную позицию сейчас начали занимать чиновники регионального Минстроя, - отмечает Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ, - потому что из-за определенной юридической казуистики, сегодня возник вопрос чуть ли не о приостановке всех работ. С моей точки зрения, из-за абсолютной ерунды, а я немного в строительстве понимаю. Надеюсь, что этот вопрос сторонам удастся оперативно разрешить. А со своей стороны, наверное, придётся взять эту ситуацию на контроль.  Мне кажется, неправильно, что из-за чиновничьего  недопонимания могут пострадать те люди и дети,  ради которых этот прекрасный городок создается. А во всём остальном работы выполняются качественно в срок, здесь  нет технических проблем. Будем ждать хорошего позитивного результата.

 

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