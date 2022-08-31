Минстрой разработал проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату ЖКУ

В ведомстве предложили списывать задолженность и предоставлять льготы гражданам при наличии уважительных причин. Об этом пишут «Известия».

В качестве таких оснований для платежей упомянуты стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и другие. Кроме того, проект предполагает, что при наличии уважительной причины для несвоевременной оплаты ЖКУ люди, которым положены субсидии, продолжат их получать — сейчас должников лишают льгот.

Поправки, как отмечается, позволят «повысить адресность предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики».

Проект постановления планируют внести в правительство после завершения всех необходимых процедур.