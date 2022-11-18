Минтранс предложил повысить тарифы на контейнерные перевозки в восточном направлении и снизить в портах Северо-Запада

Коснётся данная мера и Мурманских терминалов, через которые идут грузы по Севморпути.

Об этом говорится в публикации издания «Медиапалуба».

Загрузка портовых терминалов на Дальнем Востоке остаётся высокой, стабилизировать ситуацию можно за счёт увеличения в 2023 году тарифов на контейнерные перевозки в восточном направлении с одновременным снижением тарифов в портах Северо-Запада. Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на совещание у Президента России с членами правительства.

Коснётся данная мера и Мурманских терминалов, через которые идут грузы по Севморпути.